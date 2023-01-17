Климовских Федор Евсегниевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Крещение
03.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1853
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Гавриил Макаров Пахотин
Рождение ребёнка
22.12.1853
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно