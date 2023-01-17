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Климовских Федор Евсегниевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Климовских Евсегний Даниилович

Мать: Климовских Анастасия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1853

Жена: Климовских Анастасия Яковлевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Гавриил Макаров Пахотин
Рождение ребёнка
22.12.1853

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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