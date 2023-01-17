Климовских (Вавилова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Вавилова) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Вавилов Яков Иванович

Мать: Вавилова Анисия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1853

Муж: Климовских Федор Евсегниевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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Рождение ребёнка
22.12.1853

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Климовских Федор Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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