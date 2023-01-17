Вавилова Анисия Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мамонтова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Климовских Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1838
Сын: Вавилов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зайцова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Феоктиста Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1843
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно