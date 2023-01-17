Вавилова Анисия Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова Анисия Сысоевна

Вавилова Анисия Сысоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Вавилов Никита Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мамонтова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Климовских Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1838

Сын: Вавилов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зайцова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Феоктиста Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1843

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вавилов Петр Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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