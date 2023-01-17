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Вавилов Алексей Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1838

Отец: Вавилов Яков Иванович

Мать: Вавилова Анисия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.04.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Феодора Иванова Кондюрина
Крещение
11.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Вавилова Анна Зиновьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Анна Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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