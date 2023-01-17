Вавилов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1838
Отец: Вавилов Яков Иванович
Мать: Вавилова Анисия Сысоевна
Крещение
08.04.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Феодора Иванова Кондюрина
Крещение
11.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Вавилова Анна Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Анна Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно