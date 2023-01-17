Зайцова (Вавилова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Вавилова) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Вавилов Яков Иванович

Мать: Вавилова Анисия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1858

Муж: Зайцов Иван Иванович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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