Вавилов Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Вавилов Яков Иванович
Мать: Вавилова Анисия Сысоевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскева Никитична
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Вавилова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно