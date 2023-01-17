Вавилова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскева Никитична
Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно