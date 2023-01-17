Вавилова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Вавилов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Параскева Никитична

Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Вавилов Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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