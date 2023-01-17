Мамонтова (Вавилова) Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Вавилов Яков Иванович
Мать: Вавилова Анисия Сысоевна
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1853
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Мамонтов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
23.11.1855
Дочь: Степанида Степановна
Отец ребёнка: Мамонтов Степан Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно