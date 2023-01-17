Мамонтова (Вавилова) Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Вавилова) Агриппина Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вавилов Яков Иванович

Мать: Вавилова Анисия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.03.1850

Муж: Мамонтов Степан Георгиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1853

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Мамонтов Степан Георгиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1855

Дочь: Степанида Степановна

Отец ребёнка: Мамонтов Степан Георгиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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