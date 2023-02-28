Мамонтов Степан Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
01.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1853
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Мамонтова Агриппина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.11.1855
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Мамонтова Агриппина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно