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Мамонтов Степан Георгиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мамонтов Георгий Ефремович

Мать: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.03.1850

Жена: Мамонтова Агриппина Яковлевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1853

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Мамонтова Агриппина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1855

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Мамонтова Агриппина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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