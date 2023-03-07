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Мамонтов Георгий Ефремович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мамонтов Ефрем Никитич

Мать: Мамонтова Анастасия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1817

Жена: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Устина Георгиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафия Георгиевна

Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мамонтов Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мамонтов Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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