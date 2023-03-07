Мамонтов Георгий Ефремович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Крещение
07.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Устина Георгиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафия Георгиевна
Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мамонтов Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Мамонтова Дарья Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно