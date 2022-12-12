Мамонтова Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова Анастасия Максимовна

Мамонтова Анастасия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мамонтов Николай Ефремович

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мамонтов Максим Ефремович

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Естюнина Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мамонтов Галактион Ефремович

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мамонтов Георгий Ефремович

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ширманова Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щербакова Агриппина Ефремовна

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Степанида Ефремовна

Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Ефрем Никитич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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