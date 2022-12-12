Мамонтова Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мамонтов Николай Ефремович
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мамонтов Максим Ефремович
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Естюнина Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мамонтов Галактион Ефремович
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мамонтов Георгий Ефремович
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ширманова Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щербакова Агриппина Ефремовна
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Степанида Ефремовна
Отец ребёнка: Мамонтов Ефрем Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно