Мамонтов Николай Ефремович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
12.02.1804
Жена: Мамонтова Мария Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1806
Сын: Мамонтов Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Агафия Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1810
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1814
Сын: Мамонтов Трофим Николаевич
Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно