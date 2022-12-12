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Мамонтов Николай Ефремович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мамонтов Ефрем Никитич

Мать: Мамонтова Анастасия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1804

Жена: Мамонтова Мария Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1806

Сын: Мамонтов Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Агафия Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1810

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1814

Сын: Мамонтов Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Мамонтова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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