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Мамонтов Прокопий Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1806

Отец: Мамонтов Николай Ефремович

Мать: Мамонтова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Щербакова Агафия Прокопьевна

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Малых Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Балакина Васса Прокопьевна

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мамонтов Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мамонтов Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мамонтов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1844

Сын: Мамонтов Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мамонтов Илья Прокопьевич

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамонтов Исаак Прокопьевич

Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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