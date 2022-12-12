Мамонтов Прокопий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1806
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Щербакова Агафия Прокопьевна
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Малых Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Балакина Васса Прокопьевна
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мамонтов Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мамонтов Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мамонтов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.10.1844
Сын: Мамонтов Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мамонтов Илья Прокопьевич
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамонтов Исаак Прокопьевич
Мать ребёнка: Мамонтова Параскева Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно