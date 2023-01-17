Щербакова (Мамонтова) Агафия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
20.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Щербаков Артемий Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно