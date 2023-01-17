Щербакова (Мамонтова) Агафия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Мамонтова) Агафия Прокопьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мамонтов Прокопий Николаевич

Мать: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.10.1843

Муж: Щербаков Сергей Андрианович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щербаков Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щербаков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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