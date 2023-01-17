Щербаков Сергей Андрианович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Крещение
13.06.1835
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.05.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Сын: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Агафия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Щербаков Артемий Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Агафия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова Агафия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Щербакова Агафия Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно