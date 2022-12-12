Щербакова Иулитта Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Щербаков Сергей Андрианович
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербаков Харлампий Андрианович
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербаков Кирилл Андрианович
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
13.06.1835
Сын: Щербаков Устин Андрианович
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.1837
Сын: Щербаков Федор Андрианович
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1838
Сын: Щербаков Константин Андрианович
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Андриановна
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1844
Дочь: Ефимия Андриановна
Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно