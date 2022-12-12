Щербакова Иулитта Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Иулитта Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Щербаков Сергей Андрианович

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербаков Харлампий Андрианович

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербаков Кирилл Андрианович

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1835

Сын: Щербаков Устин Андрианович

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1837

Сын: Щербаков Федор Андрианович

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1838

Сын: Щербаков Константин Андрианович

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Андриановна

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1844

Дочь: Ефимия Андриановна

Отец ребёнка: Щербаков Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Андриан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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