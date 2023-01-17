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Щербаков Константин Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.06.1838

Дата смерти

24.06.1838

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1838

Отец: Щербаков Андриан Андреевич

Мать: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.06.1838
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От кори
Похороны
26.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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