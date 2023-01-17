Щербаков Константин Андрианович
Место рождения
Дата рождения02.06.1838
Дата смерти24.06.1838
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1838
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.06.1838
Причина смерти: От кори
Похороны
26.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя