Мамонтова (Климовских) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
12.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1806
Сын: Мамонтов Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Агафия Николаевна
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
23.03.1810
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
30.07.1814
Сын: Мамонтов Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858