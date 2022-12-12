Мамонтова (Климовских) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова (Климовских) Мария Ивановна

Мамонтова (Климовских) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Климовских Иван Емельянович

Мать: Климовских София Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1804

Муж: Мамонтов Николай Ефремович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1806

Сын: Мамонтов Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Агафия Николаевна

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1810

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1814

Сын: Мамонтов Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Мамонтов Николай Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close