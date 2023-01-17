Малых (Мамонтова) Евдокия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
07.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Малых Григорий Евсегниевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Малых Григорий Евсегниевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Малых Григорий Евсегниевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно