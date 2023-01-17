Малых (Мамонтова) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Мамонтова) Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мамонтов Прокопий Николаевич

Мать: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1849

Муж: Малых Григорий Евсегниевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Малых Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Малых Григорий Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Малых Григорий Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Малых Григорий Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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