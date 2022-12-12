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Мамонтов Петр Прокопьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мамонтов Прокопий Николаевич

Мать: Мамонтова Параскева Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамонтов Иван Петрович

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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