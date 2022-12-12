Мамонтов Петр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Крещение
06.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамонтова Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно