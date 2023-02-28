Мамонтов Ефрем Никитич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мамонтов Николай Ефремович
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мамонтов Максим Ефремович
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Естюнина Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мамонтов Галактион Ефремович
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мамонтов Георгий Ефремович
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ширманова Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Щербакова Агриппина Ефремовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Степанида Ефремовна
Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850