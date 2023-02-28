Мамонтов Ефрем Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Ефрем Никитич

Мамонтов Ефрем Никитич

avatar

Место рождения

Шаква

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Мамонтов Никита Иванович

Мать: Мамонтова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мамонтов Николай Ефремович

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Мамонтов Максим Ефремович

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Естюнина Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мамонтов Галактион Ефремович

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мамонтов Георгий Ефремович

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ширманова Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щербакова Агриппина Ефремовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Степанида Ефремовна

Мать ребёнка: Мамонтова Анастасия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Анастасия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close