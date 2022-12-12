Щербакова (Мамонтова) Агриппина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Мамонтова) Агриппина Ефремовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Мамонтов Ефрем Никитич

Мать: Мамонтова Анастасия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1820

Муж: Щербаков Михей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Михеевна

Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербаков Василий Михеевич

Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бузилова Мария Михеевна

Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Щербаков Петр Михеевич

Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Манохина Татьяна Михеевна

Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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