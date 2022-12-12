Щербакова (Мамонтова) Агриппина Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
?.01.1820
Старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Михеевна
Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербаков Василий Михеевич
Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бузилова Мария Михеевна
Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Манохина Татьяна Михеевна
Отец ребёнка: Щербаков Михей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно