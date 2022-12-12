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Щербаков Василий Михеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Щербаков Михей Андреевич

Мать: Щербакова Агриппина Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Щербаков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Щербаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щербаков Никита Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щербаков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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