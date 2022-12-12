Щербаков Василий Михеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1850
Сын: Щербаков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Щербаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щербаков Никита Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Щербакова Мария Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно