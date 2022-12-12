Щербакова Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова Мария Макаровна

Щербакова Мария Макаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Щербаков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Щербаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щербаков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щербаков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close