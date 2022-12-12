Щербакова Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Щербаков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Щербаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щербаков Никита Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Щербаков Василий Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно