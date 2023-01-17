Ширманова (Мамонтова) Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова (Мамонтова) Евдокия Ефремовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мамонтов Ефрем Никитич

Мать: Мамонтова Анастасия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1818

Муж: Ширкин Илья Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1820

Сын: Ширманов Константин Ильич

Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ширманов Моисей Ильич

Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ширманов Иван Ильич

Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Сивинцова Ефросиния Ильинична

Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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