Ширманова (Мамонтова) Евдокия Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Крещение
25.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1818
Муж: Ширкин Илья Егорович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1820
Сын: Ширманов Константин Ильич
Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ширманов Иван Ильич
Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Сивинцова Ефросиния Ильинична
Отец ребёнка: Ширкин Илья Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно