Ширкин Илья Егорович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1820
Сын: Ширманов Константин Ильич
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ширманов Иван Ильич
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Сивинцова Ефросиния Ильинична
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1850