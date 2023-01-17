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Ширкин Илья Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ширкин Егор Сергеевич

Мать: Ширкина Анастасия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1818

Жена: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1820

Сын: Ширманов Константин Ильич

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ширманов Моисей Ильич

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ширманов Иван Ильич

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Сивинцова Ефросиния Ильинична

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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