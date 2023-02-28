Ширманов Константин Ильич
Место рождения
Дата рождения01.06.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1820
Отец: Ширкин Илья Егорович
Крещение
02.06.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Бирской округи деревни Ангастян крестьянина Лариона Крапивина сын Алексий
Бракосочетание
12.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.02.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно