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Ширманов Константин Ильич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.06.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1820

Отец: Ширкин Илья Егорович

Мать: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.06.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Бирской округи деревни Ангастян крестьянина Лариона Крапивина сын Алексий
Бракосочетание
12.02.1836

Жена: Ширманова Феоктиста Иосифовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.02.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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