Ширкина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: Агафия Филипповна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ширкин Илья Егорович

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1800

Дочь: Савастьянова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.01.1801

Сын: Ширкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1802

Сын: Ширкин Семен Егорович

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ширманов Иван Егорович

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1806

Дочь: Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1814

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Егор Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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