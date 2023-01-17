Ширкина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: Агафия Филипповна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ширкин Илья Егорович
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
30.05.1800
Дочь: Савастьянова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1801
Сын: Ширкин Иван Егорович
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.1802
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1806
Дочь: Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Крещение
03.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1814
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Ширкин Егор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно