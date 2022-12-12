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Ширманов Иван Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ширкин Егор Сергеевич

Мать: Ширкина Анастасия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ширкин Константин Иванович

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ширкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кашмина Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ширманов Аристарх Иванович

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Евдокия Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширманова Евдокия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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