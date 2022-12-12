Ширманов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ширкин Константин Иванович
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ширкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кашмина Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ширманов Аристарх Иванович
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно