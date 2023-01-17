Кашмина (Ширкина) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашмина (Ширкина) Ефимия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ширманов Иван Егорович

Мать: Ширманова Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1855

Муж: Пальгуев Лаврентий Сергеевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрона Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пальгуев Лаврентий Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Пальгуев Матвей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пальгуев Лаврентий Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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