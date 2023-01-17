Кашмина (Ширкина) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ширманов Иван Егорович
Бракосочетание
09.02.1855
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пальгуев Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
?.10.1857
Сын: Пальгуев Матвей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пальгуев Лаврентий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно