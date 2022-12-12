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Пальгуев Лаврентий Сергеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пальгуев Сергей Степанович

Мать: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1855

Жена: Кашмина Ефимия Ивановна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрона Лаврентьевна

Мать ребёнка: Кашмина Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Пальгуев Матвей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кашмина Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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