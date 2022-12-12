Пальгуев Лаврентий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
09.02.1855
Жена: Кашмина Ефимия Ивановна
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Лаврентьевна
Мать ребёнка: Кашмина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1857
Сын: Пальгуев Матвей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кашмина Ефимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно