Пальгуев Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения08.07.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1814
Крещение
08.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник Иоанн Игумнов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пальгуев Лаврентий Сергеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пальгуев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пальгуев Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пальгуев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно