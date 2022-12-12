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Пальгуев Сергей Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.07.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1814

Отец: Пальгуев Степан Иванович

Мать: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник Иоанн Игумнов
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пальгуев Лаврентий Сергеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пальгуев Козма Сергеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пальгуев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пальгуев Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пальгуев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пальгуев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Феодосия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальгуева Феодосия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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