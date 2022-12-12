Пальгуева (Бельезерова) Евдокия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальгуева (Бельезерова) Евдокия Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бельезеров Прохор Самсонович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1799

Муж: Пальгуев Степан Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.03.1806

Сын: Пальгуев Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1814

Сын: Пальгуев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пальгуев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пальгуев Федор Степанович

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пальгуев Герасим Степанович

Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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