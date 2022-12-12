Пальгуева (Бельезерова) Евдокия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бельезеров Прохор Самсонович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1806
Сын: Пальгуев Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1814
Сын: Пальгуев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пальгуев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пальгуев Федор Степанович
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пальгуев Герасим Степанович
Отец ребёнка: Пальгуев Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно