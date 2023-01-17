Пальгуев Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кашмин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кашмин Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пальгуев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пальгуев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно