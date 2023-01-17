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Пальгуев Тимофей Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Пальгуев Степан Иванович

Мать: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кашмин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кашмин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кашмин Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пальгуев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пальгуев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальгуева Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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