Пальгуева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальгуева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кашмин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кашмин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кашмин Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пальгуев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пальгуев Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгуев Тимофей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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