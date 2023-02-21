Пальгуева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кашмин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кашмин Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пальгуев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пальгуев Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Тимофей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно