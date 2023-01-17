Пальгуев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
24.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
31.03.1806
Сын: Пальгуев Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
08.07.1814
Сын: Пальгуев Сергей Степанович
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пальгуев Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пальгуев Федор Степанович
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пальгуев Герасим Степанович
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно