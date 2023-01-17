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Пальгуев Степан Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Пальгуев Иван Григорьевич

Мать: Пальгуева Агриппина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.05.1799

Жена: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.03.1806

Сын: Пальгуев Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1814

Сын: Пальгуев Сергей Степанович

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пальгуев Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пальгуев Федор Степанович

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пальгуев Герасим Степанович

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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