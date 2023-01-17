Пальгуева Агриппина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пальгуев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Погадаева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826