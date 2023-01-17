Пальгуева Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальгуева Агриппина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пальгуев Степан Иванович

Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пальгуев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Погадаева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашмин Максим Иванович

Отец ребёнка: Пальгуев Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгуев Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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