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Пальгуев Алексей Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Пальгуев Иван Григорьевич

Мать: Пальгуева Агриппина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1804

Жена: Пальгуева Варвара Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Пальгуев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1807

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1814

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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