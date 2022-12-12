Пальгуев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
11.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1806
Сын: Пальгуев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1807
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1814
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Варвара Ивановна
Крещение
16.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно