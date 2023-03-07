Пальгуев Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1806
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пальгуев Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно