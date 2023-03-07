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Пальгуев Алексей Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1806

Отец: Пальгуев Алексей Иванович

Мать: Пальгуева Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пальгуев Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Пальгуева Евдокия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальгуева Евдокия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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