Пальгуева Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пальгуев Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно