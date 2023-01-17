Пальгуева Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальгуева Евдокия Афанасьевна

Пальгуева Евдокия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пальгуев Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгуев Алексей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close