Пальгуева (Бузилова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальгуева (Бузилова) Варвара Ивановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бузилов Иван

Мать: Бузилова Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1804

Муж: Пальгуев Алексей Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Пальгуев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1807

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1814

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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