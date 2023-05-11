Пальгуева (Бузилова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Бузилов Иван
Бракосочетание
11.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1806
Сын: Пальгуев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1807
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1814
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно