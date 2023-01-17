Бузилова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузилова Ирина Васильевна

Бузилова Ирина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1777

Сын: Бузилов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Бузилов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Шаимова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пальгуева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Иван

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close