Бузилова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1777
Отец ребёнка: Бузилов Иван
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Шаимова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пальгуева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузилов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно