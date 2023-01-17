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Бузилов Леонтий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.06.1777

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1777

Отец: Бузилов Иван

Мать: Бузилова Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.06.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1802

Жена: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802

Сын: Бузилов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1806

Сын: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Малых Неонилла Леонтьевна

Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Степанида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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