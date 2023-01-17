Бузилов Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1777
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1777
Отец: Бузилов Иван
Крещение
29.06.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802
Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна
Крещение
28.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1806
Сын: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна
Не крещен
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Малых Неонилла Леонтьевна
Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Мать ребёнка: Бузилова Матрона Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827