Бузилов Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения?.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1802
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бузилов Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бузилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1838
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1850
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бузилова Варвара Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно