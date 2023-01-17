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Бузилов Иван Леонтьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1802

Отец: Бузилов Леонтий Иванович

Мать: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Бузилова Варвара Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Бузилова Варвара Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бузилов Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бузилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1838

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бузилова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1850

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бузилова Варвара Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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