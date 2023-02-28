Бузилова (Зайцова) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Зайцова) Варвара Семеновна

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Место рождения

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Зайцов Семен Степанович

Мать: не указана

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1850

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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