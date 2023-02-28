Бузилова (Зайцова) Варвара Семеновна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Зайцов Семен Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1850
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно