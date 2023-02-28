Бузилов Поликарп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузилов Поликарп Иванович

Бузилов Поликарп Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бузилов Иван Леонтьевич

Мать: Бузилова Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.01.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1844

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Бузилова Пелагия Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бузилов Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Бузилова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагия Поликарповна

Мать ребёнка: Бузилова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бузилов Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Бузилова Агафия Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Пелагия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Агафия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close