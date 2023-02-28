Бузилов Поликарп Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бузилов Иван Леонтьевич
Крещение
23.01.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1844
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Бузилова Пелагия Макаровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бузилов Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Бузилова Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагия Поликарповна
Мать ребёнка: Бузилова Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бузилов Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Бузилова Агафия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно