Бузилова Агафия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Агафия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бузилов Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Бузилов Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагия Поликарповна

Отец ребёнка: Бузилов Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бузилов Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Бузилов Поликарп Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Поликарп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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