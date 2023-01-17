Бузилова (Шубарина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Шубарина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.12.1800

Дата смерти

19.02.1841

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1800

Отец: Шубарин Иван Иванович

Мать: Шубарина Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бузилов Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бузилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1838

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
19.02.1841
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
21.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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