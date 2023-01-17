Бузилова (Шубарина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1800
Дата смерти19.02.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1800
Не крещена
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бузилов Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бузилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.01.1838
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1841
Причина смерти: От горячки
Похороны
21.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя