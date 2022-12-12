Шубарина Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубарина Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Малых Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шубарин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.12.1800

Дочь: Бузилова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Шубарин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шубарин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Шубарин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубарин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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