Шубарина Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Малых Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шубарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1800
Дочь: Бузилова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Шубарин Иван Иванович
Не крещена
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Шубарин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно