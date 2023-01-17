Малых (Шубарина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
26.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Климовских Фекла Евсегниевна
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Евсегниевна
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Евсегнеевна
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Малых Григорий Евсегниевич
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хиония Евсегниевна
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858