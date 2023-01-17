Малых (Шубарина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Шубарина) Анна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шубарин Иван Иванович

Мать: Шубарина Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1812

Муж: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Климовских Фекла Евсегниевна

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Евсегниевна

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Малых Федор Евсегниевич

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Евсегнеевна

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Малых Григорий Евсегниевич

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Малых Наум Евсегниевич

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хиония Евсегниевна

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Малых Матвей Евсегниевич

Отец ребёнка: Малых Евсегний Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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